¿Cómo pedirle a Dios un milagro ‘imposible’?

A lo largo de las Sagradas Escrituras se puede encontrar versículos que exaltan la grandeza, el poder y la majestuosidad de Dios, como por ejemplo, en el evangelio de Lucas 1: 37: “Porque para Dios no hay nada imposible”; o en el libro del profeta Jeremías 32: 17 “¡Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible”.