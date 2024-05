Historias de valentía y amor en el Día de la Madre

También está Colorea mi mundo con amor (Color My World With Love), la historia de Kendall y Brad, dos jóvenes con síndrome de Down que se enamoran, pero la madre de Kendall se opone a su sueño y se ve en una encrucijada. Por un lado, quiere proteger a su hija, pero a la vez sabe que debe dejarla crecer. Protagonizada por Lily D. Moore, David DeSanctis, Erica Durance y Ben Ayres.