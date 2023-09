¿Cómo rezarle a San Judas Tadeo para los casos difíciles?

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Oración a San Judas para casos difíciles

Cabe mencionar que las personas que no han logrado conseguir trabajo, también acuden al patrono de las causas imposibles. A continuación, el portal web Devocionario da a conocer esta poderosa oración:

San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil, consígueme un trabajo en que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos. Que en él progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza. Y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia, de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén.