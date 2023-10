¿Cómo se debe rezar para lograr la divina misericordia de Dios?

Oración para pedir la misericordia de Dios

Señor mío, no nos abandones ni nos desampares, porque solo en ti encontramos el perdón. Te he fallado, Padre. El pecado nos aleja de tu sendero y nos nubla la visión. Tengo el corazón arrepentido y por eso acudo a ti.

Dios amado, reconozco que he pecado, acepto mis faltas cometidas, reconozco que me alejé del sendero de tu Santo nombre y tu verdad. Soy una persona que ha cometido pecado, y arrepentido, me presento ante ti. Ten compasión de mí, Padre Amado.

Señor Amado, creador de los cielos y de la tierra, creador de todo ser viviente que habita en el mundo, impón sobre mí tu santísima mano y guíame hacia el sendero de tu virtud. Bendito Padre, no me dejes caer en la tentación del maligno.

Nunca me has desamparado, Padre Celestial. En cada momento que me he acercado a ti supiste atender a mi llamado. Con tu infinita paciencia tomaste mis pesares y los desapareciste. Hoy este pesar lo dejo en tus manos, como el padre amoroso que a sus hijos protege.