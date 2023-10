¿Qué significa la coronilla de la Divina Misericordia?

En medio de la variedad aparece la Divina Misericordia que, según el portal web de la Divina Misericordia , “llama a una comprensión más profunda de que el amor de Dios no tiene límites y que está disponible a todos, especialmente al pecador más grande: Cuánto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a Mi Misericordia”.

La coronilla de la Divina Misericordia

“Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el Amor y la Misericordia mismos”.

Oración a la Divina Misericordia

Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta Ti,