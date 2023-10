Oración del Justo Juez para pedir por los casos difíciles

En vos confío, oh mi Justo Juez, para que me protejáis de todo mal, tanto visible como invisible. Dadme fuerza para resistir las tentaciones del demonio y proteged mi cuerpo y mi alma de todo peligro. Os pido, oh Justo Juez, que no me abandonéis en el momento de mi muerte, sino que me concedáis la gracia de alcanzar la vida eterna.