¿Cuál es el salmo de la Biblia para pedir la dirección de Dios?

Salmo 25: Oración pidiendo la dirección de Dios

Señor, a ti dirijo mi oración; 2 mi Dios, en ti confío: no dejes que me hunda en la vergüenza. ¡Que no se rían de mí mis enemigos! 3 ¡Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían! ¡Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti!