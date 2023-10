¿Qué salmo de la Biblia se debe leer para pedir por protección a Dios?

Los salmos de la Biblia para pedir protección a Dios

Salmo 121

“A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre”.

Salmo 46:1-3

Salmo 18:1-3

“El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos”.

Salmo 18:4-6

Los lazos de la muerte me envolvieron; los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo. ¡Mi clamor llegó a sus oídos!