¿Cuál es la manera correcta de salir de la depresión, según la Biblia?

La religión es un aspecto clave para el ser humano y la sociedad, esta ha permitido desde tiempos antiguos potenciar la fe y la espiritualidad de las personas, dando paso a que se atraigan beneficios positivos a la vida, como, por ejemplo, salud, prosperidad o incluso plenitud.

Esta, de la misma forma, ha dado paso a que dentro de la sociedad se considere a la religión como un centro frente a ciertos factores presentes, como la salud mental, un tema que durante el último tiempo ha tomado gran relevancia, especialmente en lo que se refiere a la exteriorización de los problemas que pueden presentarse dentro de esta.

Un ejemplo de dichos daños es la depresión, afección que pone en grave riesgo el estado de ánimo y la motivación de las personas. Ante este tipo de condiciones, el ser humano busca apoyo en distintos elementos, como por ejemplo, lo pueden ser sus amigos, su familia o incluso sus cultos religiosos.

Las personas con depresión pueden encomendarse a la religión. | Foto: Getty Images

Con el fin de poder combatir esta, se pueden utilizar distintas oraciones o parábolas presentes en la Biblia, las cuales estimulen la espiritualidad, y llenen de esperanza al ser humano frente a estos daños que lo atormentan.

Salmo 23

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas.

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.

Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre.

El salmo 23 es muy popular entre los creyentes. | Foto: Getty Images

Este salmo, de tal forma, puede funcionar como una motivación importante para el ser humano, permitiendo que durante su día a día, Dios lo acompañe a combatir estos daños.

¿En qué más se puede apoyar el creyente?

Un aspecto de gran importancia dentro de la Biblia, y de la religión en general, son las oraciones, la realización de estas de forma cotidiana, con fe y devoción, permite brindar beneficios al creyente, y luchar contra estas condiciones que afectan su ánimo, como lo puede ser por ejemplo, la presentada a continuación:

Dios, te doy gracias por amarme. Gracias porque puedo contar con una eternidad contigo. Por todo lo que hiciste por mí en la cruz, Jesús, te doy gracias. Por este hermoso mundo que has creado, Dios, te doy gracias. Y Espíritu Santo, gracias por estar conmigo en cada momento. Aunque no siempre lo sienta, me consuela saber que no estoy solo. Amén.