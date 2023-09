Cuando el maestro Fernando Botero, el de “las gordas de Botero”, contó por qué su arte lo hacía mejor si vivía fuera de Colombia

Tal vez lo mejor de las pinturas de Fernando Botero es que no necesitan explicación. Esos generales hinchados, que parecen a punto de reventar entre el uniforme verde oliva; esos obispos enrasados de globo, a los que el artista agrega el detalle tierno y perverso de una inesperada bizquera ; esas gordas desnudas entre cuyos muslos de rinoceronte aparece el púdico mechoncito negro; esos toreros abotagados que posan entre un grupo resplandeciente de colores y formas macizas y definitivas: nada de eso necesita explicación. Las figuras de Botero están ahí. El público no necesita recurrir a los altos oráculos de la crítica para que le expliquen un poco de qué se trata.

El arte de Botero salta a la vista; como ciertos avisos de finca raíz, constituye una invitación a que los intermediarios se abstengan. La exposición de 130 obras —óleos, dibujos y esculturas— ha paseado por varias ciudades de Europa. La quinta parte de estos cuadros es propiedad del artista, quien confiesa que “hace veinte años me dolía mucho no vender, y ahora me duele mucho vender”. Otros pertenecen a museos, galerías y coleccionistas privados, entre los cuales Botero se ha convertido en el pintor latinoamericano más cotizado. El pasado mes de mayo algunas obras menores se vendieron en Christie’s de Nueva York por entre 132.000 y 209.000 dólares. Los cuadros más importantes del mismo autor superan el cuarto millón de dólares.