El desierto de los tártaros, Dino Buzzati. Esta es la gran novela de la espera. En la fortaleza Bastiani, erigida sobre un desierto, el teniente Drogo pasará 35 años de su vida esperando un ataque que no se produce. Es ascendido a capitán, “las nieves del tiempo platean sus sienes”, y sigue esperando. ¿A quiéntespera? ¿Quién es el enemigo? Lo ignora. Cuando el ansiado ataque se produzca, él no estará allí para saberlo. Una obra sobre la espera infinita que nunca nos aburre. Esa es su gran paradoja, no pasa nada y eso ejerce una gran fascinación sobre el lector. Como dice Frédéric Beigbeder: “Cuando estamos enamorados, esperamos que suene el teléfono. Cuando estamos enfermos, esperamos la curación. Cuando estamos muy enfermos, esperamos la muerte. Vivir es esperar a que nos ocurra algo”.