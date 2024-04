En una noche de teatros rockeros, Amorphis y Gamma Ray dejaron una noche para el recuerdo en Bogotá

Amorphis en el Teatro Libre: la noche que una corona luminosa cubrió a Bogotá

Un lunes de mayo en Bogotá, cae la tarde y lentamente el cielo de la ciudad comienza a oscurecer... No obstante, sobre Chapinero se ve un círculo que ilumina el Teatro Libre. Desde Finlandia, la tierra de los mil lagos, Amorphis descendió para tronar en el país.

“”Northwards, de su más reciente trabajo Halo, que los finlandeses vinieron a promocionar, sonó ante un escenario lleno y un público pletórico. “On the Dark Waters”, del mismo trabajo, y el ya clásico “The Smoke” continuaron con la jornada de virtuosismo y nostalgia. El cielo estuvo más cerca que nunca con “The Sky is Mine” y “The Moon”; los noventa volvieron con “Thousand Lakes” y “The Castaway”. “Silver Bride”, “The Wolf” y “Wrong Direction” continuaron el recorrido de los años 2000, virtuosismo y talento del sexteto de Helsinki en un lugar ideal para ver y escuchar (a pesar de pequeños altibajos en el comienzo que no opacaron el concierto). Incluso, en un momento se escucharon covers cortos de Slayer, Deep Purple, AC/DC y Black Sabbath durante la presentación de cada miembro de la banda. Calor y camaradería desde el norte.