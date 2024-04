Tras su concierto de despedida en Bogotá y 40 años de metal, quedó claro que Sepultura jamás tendrá sepultura

Bogotá, 9:30 p. m. Unos segundos de oscuridad y silencio, los samples de “Polícia” y luego los de “Refuse/Resist” empezaron a sonar. Comandados por Andreas Kisser, Paulo Jr. Derrick Green y Greyson Nekrutman (estos dos últimos estadounidenses) saltaron al escenario a devorar las almas presentes. No importa quién la interprete... “Refuse/Resist” es un himno del metal latinoamericano, una identidad en el mundo. El mosh pit comenzó a girar y no se detuvo.

La voz de Green y los coros del público fueron una constante... Metal es metal, sobre todo el de Sepultura. “Territory”, otra oda cantada por generaciones, continuó con el tránsito de este “hasta luego”; “Slave New World” continuó esa senda clásica. Por supuesto, también se escucharon los gritos de guerra de la era Green: “Kairos”, “Mind War”, “False”, “Sepulnation”. Los saltos, el pogo, el ritmo... No hubo cabida para purismos o inclinaciones por ciertas épocas y años específicos de la banda. Metal es metal.

Y continuó confirmándose... “Escape to the Void” (del trabajo Schizophrenia, de 1987) “Biotech is Godzilla” (del famoso Chaos A. D.), “Inner Self” y “Arise” (de los álbumes Beneath the Remains y el homónimo Arise) invitaron a la evocación, a la nostalgia, a la histeria colectiva de tener en frente a unas leyendas que le dieron la voz una parte de América que jamás se callará. “Ratamahatta” (famosa por la colaboración de Carlinhos Brown) y “Roots Bloody Roots” cerraron una época que brilló desde finales de los ochenta, ascendió en los noventa y se confirmó en los años 2000 como una de las voces más importantes del metal en el mundo. Puede haberse despedido en esta gira de su público, pero algo quedó claro: Sepultura jamás tendrá sepultura.