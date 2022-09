“Es un proceso ‘chimba’, pero también doloroso”: Kei Linch habla con SEMANA sobre su nuevo álbum

Kei Linch se dio a conocer inicialmente por participar en el concurso del canal RCN, Factor X, bajo el pseudónimo de Anarkía, pero se hizo viral en las redes sociales por un video que grabó y publicó haciendo una ‘parodia’ de la canción de Rosalía, Saoko, y que causó gran revuelo porque la letra estaba dirigida a los ‘ñeros’, y en lugar de decir el nombre de la misma, decía ‘relocos papi, relocos’.

Sin embargo, la cantante -que recientemente apareció en una de las pantallas del Time Square a propósito de su nominación en la categoría Mejor Artista Revelación de los premios Latin Plug [que cierra sus votaciones el próximo 26 de septiembre]-, en diálogo con SEMANA, contó que en el último tiempo ha estado dedicada a grabar su primer álbum, del que ya lanzó su primer sencillo, Espinas. “Es un proceso chimba, pero también doloroso”.

Asimismo, Kei dijo que su producción artística es “un homenaje para mi vieja, se llama Rosa el álbum, va a salir el 25 de septiembre. Más que un álbum es un acompañamiento musical y una guía para las personas que han perdido un ser querido, entonces cada canción es una etapa del duelo y estoy camellándole un resto, metiéndome de nuevo en el duelo para que salga lo más sincero posible y sea una experiencia en sonidos y letras que simplemente conducen a aceptar una pérdida”.

“En lo emocional, lo más difícil es que yo perdí a mi viejita hace cerca de dos años y, pues en la etapa dónde estaba así mal, a mí me queda difícil escribir cuando realmente estoy muy, muy mal. Yo tengo que entender el sentimiento para poderme poner a escribir sobre eso”, agregó.

“Entonces, creo que lo más difícil fue devolverme, como... volver a sufrirlo, revivir todo el dolor para poder sacar las canciones. De resto ha sido muy bonito, porque se ha unido gente muy áspera al proyecto, entre esos el productor que se llama Pedro Rovetto, qué es el bajista de Superlitio, y ahorita está produciéndome todo el álbum, entonces también le está agregando un montón de música, más calidad a mi propuesta”, afirmó muy emocionada.

De igual manera, como leyenda, la artista, al compartir su más reciente sencillo, escribió: “Estaba sola en una habitación que queda en el último rincón de una casa en Bosa, me alumbraba una luz rosa y la idea jodida y atractiva de ya no estar aquí. Sentía miedo, tenía los ojos en la mierda de tanto llorar por horas y estúpidamente no dejaba de preguntarle a ella ‘¿cómo fuiste capaz de dejarme si sabías que esto podría terminar conmigo?’”.

“Llevaba varios meses, quizás tres, sin escribir ni una sola línea, sin entonar, sin escuchar música, pero fue solo en ese momento cuando me vi hundida, desbaratada y sin salidas que le puse al corazón, la armadura de una valiente y agarré el lápiz. Así nace Espinas, mi primera etapa de duelo, mi negación a la perdida”, posteó.

Y recalcó: “rechazaba la realidad de mi situación, no estaba preparada para soportar todo ese dolor y por eso se me hizo más amable negar toda la información hasta lograr canalizarla en música. No miento cuando digo que después de Rosa estaré mejor, a pesar de los pesares agradezco a quien corresponda por otorgarme a mí un refugio, a mi medida, como lo es la música”.

La joven, que cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram y más de 50 mil suscritos en su canal de YouTube, aprovecha todas las “cosas bonitas” que le brinda la vida, mientras acompaña con sus letras y sonidos de rap a miles de personas que han pasado por el duelo.