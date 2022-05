¿Quién es la joven del tema viral “relocos papi, relocos”?

Por estos días, un video publicado en la red social de TikTok se hizo viral tras la interpretación de una joven al cantar la canción de Saoko, de Rosalía, en forma de parodia.

La versión original de la artista española, Rosalía, dice así: “Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko, saoko, papi, saoko […] yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, ‘makeup’ de ‘drag queen’, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo”.

Sin embargo, una colombiana, sin saber que su interpretación se iba a hacer viral y pegajosa, se grabó para sus seguidores en esta plataforma de la siguiente manera: “¿Ñero qué hizo?, relocos, papi; relocos. Relocos, papi; relocos. Relocos, papi, yo soy muy mía, yo me transformó, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformó, una repiroba, yo me transformó”.

El vídeo publicado en la cuenta de TikTok de @anarkity, se subió a esta red social el pasado 26 de abril, pero no se hizo viral hasta hace poco, porque la famosa actriz Lina Tejeiro, hizo una adaptación del mismo a inicios de mayo.

A la fecha tiene más de 490.000 vistas, 6.800 comentarios y 45.000 personas lo han compartido.

¿Quién está detrás de esta canción?

La joven, quien se hace llamar Kei Linch o Anarkity, es una artista urbana que a raíz de sus canciones publicadas en TikTok, con temas románticos y de protestas, cuenta con miles de usuarios que la siguen por su contenido extrovertido.

Además, la intérprete también expone su música en plataformas como YouTube y Spotify. Allí, sin duda alguna, tiene una gran fanaticada que se siente identificada con las palabras que componen sus sencillos.

Así mismo, se conoció que Kei Linch, quien se caracteriza por ser una joven rapera, fue finalista de la pasada edición del ‘Factor X’.

Por su parte, ante el vídeo viral de esta pegajosa y divertida canción, Anarkity decidió publicar otra rima con la que criticó la forma en que las personas se hacen famosas en este país.

“Años haciendo rap, bregar y joderme y tuve que ser payasa para que alguien volteara a verme. Qué ironía que este país sea así. Aquí dedicarse al arte es dedicarse a sufrir”, expresó la actual joven viral.