Concierto de Rosalía en Bogotá: confirman fecha de su gira por Latinoamérica

La cantante catalana Rosalía, por medio de su cuenta de Twitter, anunció las fechas de su próxima gira de conciertos que lleva por nombre MOTOMAMI WORLD TOUR 2022. La artista visitará varios países de Latinoamérica, entre ellos, México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia.

Rosalía estará en la capital del país el próximo 31 de agosto y el concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena; la preventa de las boletas iniciará el próximo viernes 22 de abril. Su gira también pasará por países como Estados Unidos, Canadá y varias ciudades de Europa.

@rosalia llega con su gira #MOTOMAMIWORLDTOUR! ¡Boletos a la venta el 22 de abril a las 10 a.m. !

👌Más información en https://t.co/qNNx9GqTXK pic.twitter.com/12RqTgJsAm — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) April 18, 2022

Esta sería la primera gira mundial de la cantante española Rosalía, quien ha ganado ocho premios Grammy Latino y un Grammy. En medio de la gira masiva se llevarán a cabo 46 conciertos en 15 países. Dando inicio en el mes de julio en Almería, España, pasando por ciudades como Barcelona, Madrid, Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres, entre otras, y espera terminar su gira en París, Francia, el próximo 18 de diciembre del presente año.

“La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de Rosalía, Motomami, y, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los seguidores de todo el mundo. Después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos, y una amplia selección de medios de comunicación mundiales que ya lo han establecido como uno de los álbumes más esperados de 2022″.

El nuevo proyecto discográfico de la cantante, Motomami, se perfilaba como uno de los álbumes más esperados del año; además, la artista muestra otra faceta ya que es la productora y directora creativa del disco en el que se muestra la evolución de Rosalía.

El disco cuenta con dos colaboraciones: una es ´La fama´, con el canadiense The Weeknd, y la segunda es ´La Combi Versace´ con la dominicana Tokischa, quien se encuentra trabajando en las pistas del álbum desde el año 2019.

En el proyecto también participa en un par de tracks el legendario Pharrell Williams. Otro de los colaboradores es Noah Goldstein, ganador del Grammy, y productor de discos y canciones para artistas como Kanye West, Frank Ocean y Travis Scott.

Después de 3 años hoy me hace muy feliz tener Motomami en las manos. Gracias por la espera, le he puesto el corazón entero y cuando vosotrxs lo oís es cuando se completa. GRACIAS GRACIAS GRACIASNX TANTO AMOR Y APOYO A MI MÚSICA❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NVWasUlogW — R O S A L Í A (@rosalia) March 18, 2022

“En estos últimos tres años, he querido centrar mi energía en dar a este disco una sensación de riesgo y emoción. Todo en este disco se ha hecho desde cero conceptualmente, en cuanto a las letras, es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora y Motomami es la historia más personal que he contado”.

Y agregó: “En mi cabeza, Motomami tiene sentido como un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma (y) hay una dualidad. El disco tiene una estructura binaria, dos tipos de energía puesta; moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que mami se refiere a la ‘fragilidad’. También hay sentido del humor e ironía”, así lo explicó la artista en su última entrevista en la revista Rolling Stone.

Entradas: las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo viernes 22 de abril a las 10:00 a. m., hora local, en tuboleta.com.

Preventa aval: venta válida a partir de las 9:00 a. m. del 20 de abril de 2022 hasta las 8:59 a. m. del 22 de abril de 2022, o hasta agotar las 8.040 unidades disponibles para la preventa en todas las localidades, lo que ocurra primero. La preventa aval no es acumulable con otros descuentos, promociones o campañas.