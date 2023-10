Estas son las parábolas más importantes de la Biblia

De hecho , Jesucristo no solo calmaba tormentas, sanaba a los enfermos o liberaba a las personas de espíritus que los poseían, sino también les enseñaba al pueblo y a sus discípulos lo que realmente significaba el reino de los cielos, a través de parábolas. “Y les habló muchas cosas en parábolas”, dice Mateo 13:3a.

Parábolas más importantes de la Biblia

Parábola del hijo pródigo

“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros”, dice el texto bíblico en la Reina-Valera, 1960 (RVR1960).