La poderosa oración a San Rafael Arcángel para sanar enfermedades

Durante este viaje, San Rafael asume una forma humana y, con su intervención divina, no solo ayuda a Tobías a encontrar una esposa adecuada, sino que restaura la vista al padre de Tobías, quien había perdido la capacidad de ver.

Oración a San Rafael arcángel

Me dirijo a ti, misericordioso San Rafael Arcángel, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual ( mencionar aquí la petición) . Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia, ofreciéndola por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma.

Oh, Arcángel San Rafael Bendito, tú te revelaste a ti mismo como el asistente divino del Trono Dios, ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba. Dame la sanación de esta enfermedad que ha traído dolores y desgracias a mi vida. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh, gran Médico de Dios, dígnate a curarme, como lo hiciste con Tobías si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, Ángel de la Salud, Medicina de Dios, ruega por mí.