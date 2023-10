Oración a San Miguel Arcángel contra enemigos, males y peligros

Oración contra enemigos, males y peligros

De mano con los Poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De mano con las Virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcriados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, agobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias… de absolutamente todo mal que me atormente, me hiera y me utilice.