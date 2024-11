Este es el ranking de los artistas y canciones más escuchados en Spotify 2020

En segunda posición se encuentra Drake, el rapero estadounidense; en tercera el colombiano J Balvin , en cuarta posición se encuentra Juice WRLD y en quinta, The Weeknd.

La canción más oída en la plataforma este año es BlindingLights, de The Weeknd, que se mantuvo fuerte después de ser la segunda canción más veces reproducida del verano pasado, con casi 1.600 millones de transmisiones este año.

En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran Dance Monkey, de Tones And I, y The Box, de Roddy Ricch. La cuarta canción más escuchada del año es Roses - Imanbek Remix, de Saint Jhn e Imanbek, seguida de Don’t Start Now, de Dua Lipa.