La magnífica oración a Santa Marta para ganar el chance

Se le atribuyen milagros y las posibilidades de incrementar la suerte y ganar la lotería. No obstante, para tener una mayor efectividad, lo ideal es tener la certeza de que pronto Santa Marta atenderá a la petición, siempre y cuando sea la voluntad de Dios .

Oración para ganar el chance

Tu misericordia es inmensa y tu poder alcanza para cubrir a todos los que ciegamente confiamos en ti. Bendice mi vida cumpliendo la petición que hoy pido. Eres la mejor intercesora ante Dios y por eso te entrego mi fe y mi devoción. Premia mi vida con el número ganador, el ticket premiado; guía mi mente hacia la elección acertada que me haga ganador .

Quiero ser el merecedor del mejor premio, el premio grande y próspero que mejorará mi vida y favorecerá mi estabilidad. Igualmente sabes que mi existir no ha sido fácil, que me ha tocado caminar por senderos de espinas, que he tropezado con rocas punzantes y que las tormentosas noches han afectado mis sueños.