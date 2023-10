Oración a Santa Marta para separar a los amantes

Oración para separar a los amantes

Santa Martaa bendita, te pido que me ayudes, puesto que para mi dolor; más no su desdicha, solo pido tranquilidad a mi alma y alegría a mi corazón. No les deseo el mal, solo mi bien. Alejados estén y no puedan verse, que los ojos de uno y de otro solo se infundan odio, que sus almas se complazca en la eterna soledad, antes que verse los espectros de sus luces.