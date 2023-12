“La música me ha salvado del dolor”, asegura el israelí Yeruham Scharovsky, director de la Orquesta Sinfónica de Colombia

Sus padres no estaban muy convencidos de que la música pudiera ser un oficio. Por lo menos, no al comienzo. “Cuando eres judío, los hijos tienen que ser abogados o médicos. Ser músico no es una opción. Pero cuando me fui a Israel me inscribí en una academia de música excelente, en Jerusalén, donde recibí clases magistrales de grandes maestros, como Leonard Bernstein”, relata el músico de 60 años.