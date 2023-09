La poderosa oración para no tener pesadillas en las noches

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado”, se puede leer en el libro de los Salmos 4:8.

“El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío». (...) No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía”, dicen los versículos del 1 al 2; y 5 al 6 en la biblia Nueva Versión Internacional (NVI).

Oración para no tener pesadillas en las noches

La forma más práctica para no tener pesadillas en las noches es orando, es decir, entregarle a Dios el sueño profundo, confiando así, en su cuidado:

“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende”, se puede leer en el Salmo 34: 4-7 de la RVR1960.