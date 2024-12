La segunda mitad. Los 50+: el libro del médico Diego Bernardini que habla de la vida después de cumplir medio siglo

En estos países ya no es novedad: el futuro llegó. La transición demográfica está siendo mucho más rápida y en condiciones de mayor vulnerabilidad institucional que otras regiones. Por ello, hoy podemos decir que la mirada que nos daban los expertos hace más de veinte años era parcial. No pudieron predecir cómo las personas mayores han ganado protagonismo y deciden vivir el día a día.

Decir que el futuro llegó impone, cuanto menos, una mirada más profunda que deje de lado el aspecto cuantitativo y nos permita echar luz al significado de este fenómeno global. En un entorno con ciertas buenas condiciones de vida, se estima que tres de cada cuatro personas de 60 años llegarán a sus 80; dos de cada tres, a los 85, y uno de cada dos a los 90. Hoy en día, una persona que cumple 50 años tiene el 50% de probabilidades de llegar a los 95. A nivel mundial, se ganaron más de treinta años de expectativa de vida en las últimas décadas. Cada día nos anoticiamos de alguien de más de 80 años que mejoró un récord atlético o que es la nueva estrella de la moda, como el caso de Robert De Niro, que a los 74 años fue la imagen de la firma Ermenegildo Zegna, o el de la actriz francesa Catherine Deneuve, que pasados los 60 años lo hizo para L’Oréal, o el de Isabella Rossellini, de Lancôme. La longevidad ya no es invisible y por si no le quedó claro, se lo repito: ¡El futuro está aquí! Asistimos a un nuevo paradigma de vida que está modificando conductas, actitudes, formas de relaciones sociales y mucho más. La nueva longevidad es un fenómeno real y de consecuencias reales.

No solo hay más personas mayores, sino que la vida se extendió y hoy vivimos más años y de manera mucho más saludable, como nunca se había vivido en la historia de la humanidad. Tomemos como ejemplo México, un país muy representativo de América Latina. Allí, hace cincuenta años atrás, la expectativa de vida llegaba a 57 años, mientras que hoy se extendió a los 77. Estos veinte años representan cuatro años ganados por cada una de las últimas cinco décadas. ¡Un cambio brutal en términos demográficos! De modo que, en esta nueva longevidad, no solo se vive más, sino que muchas veces se vive mejor.

El cambio no solo se da en términos cuantitativos, sino que también es cualitativo. Nuevos roles definen esta nueva longevidad y ayudan a comprender la envergadura de su influencia. Este hecho se observa en los mayores que votan, consumen, producen y brindan servicios. Lo vimos en el llamado Brexit del Reino Unido y en la última elección en Estados Unidos, en las que se hicieron sentir y con fuerza, ya que sus votos condicionaron de manera determinante los resultados. Los mayores toman partido y ejercen su derecho. Pensemos que solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son un grupo que representan más de medio millón de votos. En Estados Unidos, controlan más del 50 % de la economía doméstica, y en Irlanda, el 50 % de los juguetes son comprados no por los padres sino por los abuelos. En Argentina, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012 del Ministerio de Desarrollo Social, el 15 % de los mayores de 65 años realizan tareas voluntarias y más del 20 % dice efectuar viajes turísticos y recreativos con otras personas. Además, uno de cada cuatro cuida a algún niño o familiar cercano sin percibir remuneración. En el Reino Unido, que cuenta con aproximadamente 12 millones de personas mayores de 65 años y más de 15 millones con más de 60, el 58 % de ellos participa en tareas voluntarias. Las tasas de trabajo voluntario de las personas comprendidas entre los 55 y los 64 años son del 33 % en Australia, el 40 % en Canadá y el 41 % en Estados Unidos.

Es un hecho que a esta nueva longevidad se la vive también con una nueva intensidad. No hace falta ser un Rolling Stone, pero la imagen de Mick Jagger y su banda es lo suficientemente fuerte como para entender cómo están ayudando a redefinir un envejecimiento que no los tiene como únicos protagonistas. A diario conocemos personas que deciden enamorarse o separarse de quienes fueron sus compañeros o compañeras de vida. Asimismo están aquellos que deciden viajar por el mundo y los que quieren emprender nuevos horizontes personales. Hoy las personas mayores son una generación más educada y eso les permite informarse, conocer, modificar hábitos de vida y, por sobre todo, desafiar los cánones establecidos. La jubilación o el retiro han dejado de ser una etapa rígida e impuesta de supuesta “recreación” para convertirse en otra de “re-creación”, en la que los valores intangibles cobran fuerza como nunca antes. Cada vez son más las personas que se retiran o jubilan de lo que no les gusta para comenzar con nuevos desafíos. Hablar de mayor expectativa de vida nos habla de pensar cómo se puede vivir esa nueva vida y los roles que la nueva longevidad nos permitirá desarrollar, así como al mismo tiempo nos muestra que hay tantas vejeces como personas. Pretender buscar dos adultos mayores similares resultaría infructuoso. ¿Por qué, si cuando somos bebés somos todos tan similares? Fíjese el lector: seguramente usted debe haber visto tres bebés llorando. Uno podría estar haciéndolo porque siente frío, otro porque no ha comido y otro porque tiene sus pañales húmedos. Tres respuestas similares para tres estímulos diferentes. Sin embargo, no podemos encontrar dos personas mayores iguales y, por si fuera poco, mucho menos que respondan de la misma manera. ¿Qué ha ocurrido en medio de esos bebés y el adulto mayor en que se transformaron hoy? Transcurrió el curso de la vida.