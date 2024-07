Ojo Colombia! es un nuevo proyecto de la Cinemateca Distrital que mensualmente presentará una retrospectiva de un autor colombiano. La serie se inicia el 26, 27 y 28 de febrero con la retrospectiva del director y productor Diego García-Moreno, quien nació en Medellín en 1953 y en 1977 ingresó en la Escuela Nacional de Cinematografía Louis Lumiére de París donde se graduó en 1981. Trabajó en Francia hasta 1985, cuando regresó al país para realizar La balada del mar no visto, Manrique mi viejo barrio, El Oro de María del Pardo y San Lorenzo de Armero. En 1987 se instaló en Bogotá y prosiguió su carrera como profesor de cine, guionista y realizador de comerciales.



En 1990, regresó a Francia y desde entonces su vida fue un continuo ir y venir entre Bogotá y París con proyectos y documentales con temáticas colombianas entre las cuales se destaca su trilogía Colombia elemental, Colombia horizontal y Colombia con-sentido. Como camarógrafo y fotógrafo ha colaborado con Luis Ospina, Catalina Villar, Luis Alberto Restrepo, Gonzalo Justiniano y Sergio García, entre otros. Su más reciente realización documental Las castañuelas de Notre-Dame, es una coproducción colombo-francesa galardonada por la Dirección de Cinematografía de Colombia y que recibió la mención de honor del jurado en el II Festival Hispanoamericano de Documentales en Ciudad de México.



Esta es la programación que ofrece la Cinemateca.



Jueves 26



- 12 m. Satanás aquí no entrarás, Urbanagua, La ciudad de Amparo, Manrique mi viejo barrio y Escritores de la ciudad.



- 3 y 8 p.m. Colombia Elemental.



(integrada por La arepa, El trompo



y La corbata).



- 6 p.m. Balada del mar no visto



y La canoa de la vida.



Viernes 27



- 12 m.Balada del mar no visto



y La canoa de la vida.



- 3 y 8 p.m.Colombia con-sentido.



- 6 p.m. Las castañuelas



de Notre Dame.



Sábado 28



- 12 m. Colombia elemental.



- 3 y 8 p.m.Colombia horizontal



(Consta de los capítulos La cama, La hamaca, La estera, La acera y El ataúd).



- 6 p.m. Las castañuelas de Notre Dame.



Vea más sobre este y otros eventos culturales en la Agenda Cultural de SEMANA.COM