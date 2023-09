Oración a la Sangre de Cristo para solucionar todos los problemas

Por su parte, el blog All about Jesuschrist complementa que es posible que cada una de las personas, creyentes religiosos, tengan la protección y perdón que proporciona la sangre de Jesús. “Sin importar los pecados y ofensas que hemos cometido contra Dios, él nos ofrece este regalo a cada uno de nosotros”, recalcan los conocedores del tema cristiano.

Oración a la Sangre de Cristo para dejar los problemas en manos de Dios

Poderosa Sangre de Cristo. Oh Señor Jesucristo, que por mis pecados moriste en la cruz. Además, soportaste las burlas y las humillaciones de soldados que no sabían lo que hacían, llevaste una corona de espinas que te causaron dolorosas heridas.

Padre Santo, tú que me bendices y me proteges, hoy imploro a través de la Sangre de Cristo derramada en la cruz del calvario para que me redimas y me perdones por los actos pecadores que he cometido.