Oración de la mañana para el martes, 17 de octubre

Cabe destacar que desde la fe y el amor, Dios siempre va a estar atento a las súplicas y demás pedidos que se le hagan. Y aunque no se tenga un diálogo diario con él, no dude de que cada vez que lo busque va a estar escuchando, desde cualquier lugar que usted lo haga o a cualquier hora, pues él siempre está presente.

Contemplo este hermoso día y me lleno de felicidad, pues las bendiciones que tienes para el mundo son eternas y siempre me recuerdan tu gran amor y misericordia. Permite, Señor, que el día de hoy tenga un transcurso feliz, dichoso y de mucha calma.

No nos desampares Señor, ayúdanos a darnos apoyo, a perdonarnos y a mantenernos juntos para salir de las dificultades que podamos estar pasando. Gobierna y sé el centro de nuestras vidas. No dejes de lado a las personas que aún no te conocen, las personas que están lejos de Ti. Ayúdalos a reconocerte como su Señor, como nuestro Padre bueno y eterno que todo lo puede.

Ayúdame a vivir este día con amor y alegría, a disfrutar de todo lo que me tienes preparado. No permitas que el cansancio haga que me desanime, que las preocupaciones que puedan aparecer me hagan dudar de tu promesa y que las tentaciones del enemigo puedan apartarme de tu lado.