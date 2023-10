Oración para invocar a los 7 arcángeles y pedir un milagro urgente

Oraciones para invocar a los arcángeles

Miguel

Yo te invoco arcángel Miguel para que disuelvas los temores que tengo dentro de mí y me ayuden en los problemas o situaciones que tengo. Que tu amor y tu poder me proteja y me guarde de todo mal, guíame y ayúdame a cortar con todo lo humano que me está perturbando, reemplazándolo con tu luz pura y tu amor de maestro ascendido. Amén.