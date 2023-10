Poderosa oración para atraer la prosperidad y la abundancia al hogar

“Señor Todopoderoso y fuerte, mi gratitud se extiende desde el lugar donde me encuentro hasta el cielo que siempre se presenta soleado y estrellado para alegrar mi corazón, pues eres demasiado generoso conmigo. Gracias por escuchar y cubrir cada una de mis necesidades, por cuidar la vida de mis seres queridos y no dejar que pasen carencias.

Gracias por el hogar que me brindas, por el techo que me protege de las exposiciones peligrosas de la calle y del frío, por la vestimenta y zapatos que tengo, porque en mi casa reinas Tú, y existe un ambiente lleno de tu presencia que nos unifica y nos mantiene con tranquilidad.

Hoy proclamo mi amor por Ti Dios hermoso, porque eres el Padre que siempre me recibe con ternura, que cuando me encuentro desorientado y herido, me recoges y lavas una a una mis heridas con tu misericordia y me haces volver nuevamente a Ti, porque tu amor desmesurado está manifestado en la mirada de mis padres, en los consejos de mis hermanos y la ilusión de mis hijos al verme volver a casa, porque en todo lo que me rodea estás, gracias bendito Dios.