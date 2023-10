Oración de la mañana para este lunes, 16 de octubre

“Padre Dios, bueno y misericordioso, hoy te doy gracias porque permites despertarme un día más. Gracias por el don maravilloso de la vida, por las bendiciones que colocas en ella, por las situaciones adversas que me hacen aprender y por tu infinita gracia que me hace sentir cada día más y más amado.

Padre celestial, en esta mañana te agradezco infinitamente porque tu mano siempre me protege. Gracias porque me das la dicha de disfrutar de las personas que más amo, porque me das siempre un alimento para poder comer y reponer mis fuerzas, porque me das un techo donde poder descansar y refugiarme. Gracias porque siempre me proteges del peligro, porque me libras de los males y porque tu santa Palabra nos acompaña siempre.