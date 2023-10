El poderoso versículo de La Biblia para evitar cualquier tentación

Una de las mejores formas de comunicarse con Dios para los creyentes es a través de la oración, la cual es considerada como una de las maneras más humildes y sinceras para que sean escuchadas las peticiones de cada fiel con la esperanza de recibir una ayuda divina, o por lo menos una señal para poder resolver algún problema, o salir de alguna situación complicada.

Desde hace muchos siglos, el pecado ha sido considerado como una de las formas más efectivas para que un individuo se vaya alejando más de Dios, cosa que no agrada al Señor, pero en la libertad que el Padre le ha otorgado a sus hijos, no le impide realizar algunos actos que atenten contra su vida física, mental o espiritual. Sin embargo, gracias a su voluntad, ha revelado a varios religiosos y laicos, algunas palabras para pedirle a Él que aleje cualquier situación de pecado o tentación.

La oración es la mejor forma para comunicarse con Dios. | Foto: Getty Images

Debido al peligro que provoca alguna tentación cuyo fin es caer en el pecado, el maligno siempre está al acecho para que una persona caiga en alguna de estas tentaciones, estimuladas por algún placer físico, una venganza o un interés monetario, sin omitir los malos pensamientos que un individuo pueda tener hacia otra persona, lo cual también se castiga divinamente.

Con la gravedad que representa el pecado para la religión, los religiosos católicos recomiendan frecuentemente a sus fieles que se confiesen para que, con la gracia y el perdón de Dios, sus culpas puedan ser eliminadas del corazón convirtiendo a este lugar en un espacio apto para que la fuerza del Señor se manifieste en cada persona, llevando paz a todo rincón por donde camine.

Oración. | Foto: Getty Images

Sin embargo, conociendo la debilidad humana frente a alguna tentación, pero sin ignorar la fuerza de voluntad, algunos portales especializados en temas católicos, como BibliaOn, han mencionado un versículo en especial que se recomienda leer acompañado de una oración, para pedirle al todo poderoso por una mente y corazón sanos que eviten el pecado y caer en una tentación.

Versículo para evitar caer en una tentación

1 Corintios 10:13

A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para que puedan sobrellevarla.

La oración es una forma en la cual el creyente se comunica con Dios. | Foto: Getty Images

Por otro lado, el portal Oraciones Milagrosas, aconseja hacer la siguiente oración en el momento que cada persona sienta que puede caer en una tentación. Se considera que, si se ora con fe, Dios actuará en el corazón del creyente y le dará la sabiduría para que actúe correctamente.

Oración para evitar tentaciones

Señor Jesús, quiero confiar en ti, en la fuerza que me viene de la oración, mira que el Diablo me tienta constantemente, así como a ti te tentó en el desierto de Judea, te ruego Señor que me des la fuerza de tu Espíritu Santo para salir victorioso de toda tentación.

Reconozco que soy débil, el tener, el placer y el poder se me presentan siempre muy atractivos, sin ti no puedo vencerlos, dame por favor señor la Gracia de la Oración constante y de la Fortaleza para permanecer en ti.

Señor te bendigo porque tu palabra es viva y eficaz, te bendigo Señor porque Tú has vencido al tentador en todo momento y en Ti yo soy victorioso, Gracias por el Gran amor que Tú nos tienes.