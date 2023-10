Esta es la oración que se debe hacer antes de dormir

Sea cual sea el motivo, lo importante, para los creyentes, es no perder la fe y buscar la manera de siempre estar conectados a Dios, ya sea en cualquier momento del día o incluso antes de dormir, pero tener presente que él es el único que puede lidiar las batallas que muchas veces las personas no pueden.

Oración para hacer antes de dormir

Alabado seas, oh Dios, esta noche. Por todas las bendiciones de la luz; Guárdanos, te lo pedimos, oh Rey de reyes, Bajo tus propias alas todopoderosas.

Ilumínanos, oh bendita Luz, y nos dará descanso durante toda la noche. Oh, fortalécenos, que por tu bien,- Todos podemos servirte cuando despertemos.

Oh, Dios mío, al final de este día te agradezco de todo corazón por todas las gracias que he recibido de Ti. Lamento no haber hecho un mejor uso de ellas. Siento todos los pecados que he cometido contra ti. Perdóname, oh, Dios mío, y protégeme con gracia esta noche. Bendita Virgen María, mi querida madre celestial, llévame bajo tu protección.