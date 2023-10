La oración que se debe hacer para proteger los sueños y evitar pesadillas

Este mismo portal afirma que las pesadillas pueden ser una forma de liberar las tensiones del día y gran parte de estas no son consideradas como un problema importante. Es normal que las pesadillas comiencen a aparecer alrededor de los 10 años y se producen con mayor frecuencia durante la etapa infantil. Aunque esto no significa que desaparezcan cuando las personas son adultas.

Y aunque para muchas personas esto pueda no ser suficiente, los creyentes aseguran que el irse a dormir luego de una conversación con Dios, hace que el cuerpo y la mente se relajen y descansen plenamente.

Oración para evitar las pesadillas

Oh, Señor Dios nuestro, Tú que eres infinitamente bueno y amigo del hombre, perdóname todas las faltas cometidas en este día, en palabras, acciones y pensamientos.

Concédeme un sueño apacible, envíame tu ángel de la guarda para que me defienda de todo daño del mal, pues eres protector de nuestras almas y de nuestros cuerpos, y te damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.

Los versículos de La Biblia que pueden ayudar a dormir mejor

Salmo 4:8: “En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”.