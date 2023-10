Los versículos de protección para dormir bien y evitar las pesadillas

Sin embargo, hay personas que no logran tener un buen dormir debido a múltiples razones. Hay quienes no pueden descansar por aquellos problemas que rondan en sus cabezas, mientras que otros sufren de insomnio a causa de una condición mental.

Por eso, para la Biblia es importante que la gente duerma. Y es que cuando no lo hace no puede recibir los mensajes del ser supremo, lo que implica tomar malas decisiones y seguir caminos equivocados.

Cuando tenga problemas por no poder dormir o porque tiene pesadillas recurrentes que no lo dejan descansar, puede leer estos cortos versículos de la Biblia. De seguro, le ayudarán a encontrar la paz:

Los versículos de protección para dormir bien

Salmo 4:8: “En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”.