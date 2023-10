Oración de protección para bendecir un viaje

Oración de protección para antes de salir de viaje

Padre Celestial, te ofrezco esta humilde oración en este día bendito para poder agradecer cada una de las bendiciones que has derramado en mi vida, para agradecer por la vida, por las alegrías, tristezas y por cada momento vivido, gracias también por las personas con las que compartí tantas cosas, por quienes han permanecido a mi lado a pesar de lo difícil de la situación, por quienes me han brindado su apoyo incondicional, y por aquellas personas que guardo en mi corazón.

Hoy quiero agradecer también mi Señor, porque me das los medios para llevar a cabo mis actividades, porque me permites realizar mis metas propuestas y porque puedo disfrutarlas con plena salud.

Gracias mi Dios, porque podré empezar este nuevo viaje gracias a tu voluntad y a tu generosidad, porque me regalas esta nueva oportunidad de conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas culturas y formas de vivir.

Sé que este viaje me servirá para enriquecer mis conocimientos y para entablar nuevas amistades con gente maravillosa, con gente diferente de quienes seguro tendré mucho que aprender y yo podré enseñarles aquellas cosas que desconocen.

Te pido mi Señor, me des tu protección en esta nueva aventura que emprendo, para que pueda huir del mal y no ser dañado por personas malintencionadas que siempre están buscando hacer mal a alguien, quitarles su pertenencias o simplemente dañarles, no permitas que mi viaje se vea truncado por este tipo de personas mi Dios.