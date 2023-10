Versículos de la Biblia para felicitar a una persona por su cumpleaños

Efesios 6:10-11

Proverbios 3:1-2

Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.

Efesios 2:10

Números 6:24-26

Salmo 16:11

Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.