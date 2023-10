Oración al Arcángel San Rafael para pedir un milagro urgente

Es normal que a lo largo de la vida las personas experimenten momentos difíciles o en los que no saben como actuar debido a los problemas que rodean su día a día. Incluso, en algunas ocasiones, estos pueden ser tan fuertes y complicados que desencadenan aún más inconvenientes a su alrededor.

Oración para pedir un milagro

No dejes que me embargue la soledad, el miedo, la enfermedad o la angustia.

Y permite que el amor de Dios me acompañe noche y día.

Oh, mensajero de Dios, trata mis tristezas. Oh, querido Arcángel, dame el consuelo necesario. Oh, Ángel de nuestro Padre, cólmame de sabiduría y fe.