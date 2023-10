Oración familiar de la mañana para acercar a Dios y poner todo en sus manos

La búsqueda de Dios en la oración

Mi único anhelo es vivir bajo tu voluntad, por eso me acerco a ti Señor, quiero que tú me hables, me guíes y me muestres los planes que tienes para mí. Tú eres santo, excelso, digno de toda adoración. Tú eres supremo, tú mereces toda honra, mi corazón te pertenece a ti mi amado Dios.