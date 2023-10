Oración al ángel de la guarda para protección y cuidado en el día a día

La oración es catalogada como un canal de comunicación con Dios, donde se le expresan todo tipo de pensamientos, esperanzas, anhelos, angustias y temores. Todo depende de la conexión que se genera con las energías celestiales, intentando recibir bendiciones y milagros.

En momentos se acude a esta herramienta espiritual para poder refugiar los problemas y los líos que aparecen en el día a día, buscando protección de Dios. Es importante encontrar las palabras adecuadas, entregando las intenciones más reales y sinceras del corazón.

Una forma de compaginar con el altísimo es a través de los ángeles, considerados sus mensajeros, quienes interceden para proteger y cuidar a las personas en su jornada. Se les debe hablar con el corazón, entregando cada minutos de vida que se tiene.

Las oraciones a los ángeles se deben hacer con el corazón. | Foto: Getty Images

Una de las figuras a las que más se le habla es al ángel de la guarda, el cual es un espíritu creado por Dios para que proteja y sirva incondicionalmente a quienes le encomienden su vida. Desde la Fe, portal especializado, se enfocó en explicar la importancia de este ser en la Iglesia católica, apuntando que todos los humanos tienen un ángel de la guarda que los acompaña.

Al dirigirse a esta advocación, no importa la edad, el contexto o el momento, pues todas las personas pueden orarle y conectar con él. Es importante tener en cuenta las palabras y la peticiones que se le hacen, especialmente si se enfocan en la protección.

Existen varias oraciones dedicadas a este ángel, buscando conectar y generar un vínculo importante. Se le puede encomendar el día a día o una situación en concreto, realizando este ejercicio al finalizar o arrancar la jornada.

Oraciones al ángel de la guarda. | Foto: Getty Images / Jake Wyman

Oración al ángel de la guarda

Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo, serán de alegría, no me dejes solo, sé en todo mi guía; sin ti soy pequeño y me perdería, ven siempre a mi lado, tu mano en la mía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Amén

Oración al ángel de la guarda para pedir compañía y protección

Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María.

Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz, y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo.

Amén.