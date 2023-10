Poderosas oraciones para que todo salga bien antes y después de una cirugía

En cada uno de los momentos de la vida es de suma importancia contar con Dios. Tanto en situaciones de alegría, felicidad y abundancia, como en las de precariedad o preocupación, la compañía del Señor no se debe dejar nunca de lado , ya que, además de proporcionar todos los medios para que una persona goce de buena salud, estabilidad económica y tranquilidad, también presenta pruebas para medir la fe de los creyentes .

Uno de los episodios en donde las personas más se acercan a Dios, es cuando están padeciendo alguna enfermedad, por lo que, además de los medicamentos que se deben consumir para que no se propague el mal por el cuerpo, la medicina del alma también es importante, por lo que los religiosos recomiendan, tanto al afectado, como a sus familiares, hablar con Dios, a través de la oración , para que una persona pueda recuperarse rápidamente.

Sin embargo, existen ocasiones en donde es necesaria una intervención quirúrgica para poder sanar a la persona, por lo que el paciente debe dar su autorización, conociendo los riesgos, para que los médicos puedan proceder. Allí, los fieles suelen buscar a Dios, elevando una súplica para que todo salga bien, sin embargo, a veces no saben cómo orar al Señor buscando escucha, protección y éxito en una cirugía .

Ciencia y fe de la mano

“Fortaléceme, ¡oh, Dios!, para que pueda hacer lo que me toque hacer, y soportar lo que me toque soportar; esto así, aceptando tus dones de sanación a través de la pericia de los cirujanos y enfermeros y de las demás personas que me atiendan. Sea restaurada mi salud, para que sea yo útil en tu mundo con un corazón agradecido; esto ruego. Amén”.