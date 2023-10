Oración milagrosa para poner los sueños y la felicidad en manos de Dios

Oración para poner los sueños y la felicidad en manos de Dios

Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti, con ilusión y devoción a darte gracias por el maravilloso regalo de la vida y porque Tú cada día me das todo e incluso más de lo que necesito. Es maravilloso ser tu hijo y avanzar con la esperanza y la confianza que solo da tu compañía.

En mi vida he tenido momentos buenos y momentos difíciles, y por todo te doy gracias. Pero en este día te pido que me ayudes a conseguir la dicha y la prosperidad que intento alcanzar a base de constancia y dedicación. Por favor no me desampares, derrama tu bendición sobre senda y guía mis pasos por caminos colmados de éxito y felicidad.

En este día te pido que me abraces con tu amor y me cubras con tu manto, que me ayudes a levantarme si he caído y que si me encuentro cansado seas Tú tomándome de la mano, dándome valor y conduciéndome hacia hermosos campos con ríos de agua de vida en los que pueda saciar mi sed.