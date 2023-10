Oración para tener suerte en el amor y el trabajo

El amor y el trabajo son dos de los pilares fundamentales para la vida de muchas personas, por eso hay quienes enfocan toda su energía para encontrar su alma gemela y, en el proceso, poder desarrollarse profesionalmente en el área y el oficio que les apasiona, cumpliendo así con un cometido de vida que es anhelado por millones, pues les otorga estabilidad, tranquilidad, compañía y la idea de un futuro bueno garantizado.

Sin embargo, no todos corren con la suerte de tener estos dos campos desarrollados en forma plena. El ajetreo de la vida actual y las diferentes formas de comunicación, hacen que sea más difícil entablar conexiones interpersonales, poniendo una gran barrera a Cupido para que haga de las suyas y se generen relaciones amorosas duraderas o recíprocas.

La oración ante los problemas graves. | Foto: Getty Images

Por otro lado, la alta demanda de empleo y la poca oferta de puestos de trabajo en la mayoría de los países del mundo, también ha hecho que muchas personas dejen sus sueños de lado para integrarse a compañías o trabajos donde no son felices, no hacen lo que les gusta y solo se limitan a realizar el trabajo necesario para devengar el salario para subsistir, en medio de una crisis pospandemia de inflaciones y escasez.

Por eso, después de intentar por todo los medios de encontrar el compañero o el trabajo ideal, muchos recurren a la fe para que la ayuda divina llegue y así se logre la felicidad que todos buscan. Lo increíble del caso es que, hablando particularmente de la religión católica, se tienen dos opciones óptimas con las que sus seguidores y fieles podrán pedir a Dios por una ayuda extra en estos dos campos. A continuación, las oraciones para tener suerte en el amor y el trabajo, según publica el portal Oración para Top:

Oración para la suerte en el amor

¡Querido Padre mío! Aclamo en tu nombre y ante ti me presento, con la sensación de que en mi vida hay un vacío y deseo tener a esa persona especial junto a mí, sabes que mucho ha sido el periodo de tiempo en el que estado solo sin poder experimentar y compartir mi días en pleno amor de pareja, por lo he llegado a sentir que la suerte no me ha acompañado.

Elevar las manos al momento de orar es un acto de agradecimiento a Dios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Te suplico Padre, que me ayudes a encontrar ese toque de buena suerte para hallar el amor que hasta ahora, aun poniendo mi mejor esfuerzo, no he logrado. Señor, te pido con el corazón que me obsequies el don de la buena suerte y me otorgues fortaleza para continuar la búsqueda que me lleve a tu tiempo cruzarse en mi camino y poder encontrar el amor sincero, puro y verdadero.

Te agradezco por todas y cada una de las bendiciones que derramas sobre mí día a día y confiado en que esta plegaria será escuchada y atendida por ti, que eres el único que me la puede cumplir, Amén.

Oración para tener suerte en el trabajo

Estoy consciente de que he sido bendecido por ti y que es mucho lo que tengo que agradecer, pero en este justo momento, no me encuentro estable en el amor ni en el aspecto económico, por lo que necesito de tu ayuda, quiero que en cada acción que realice para mejorar, las cosas me salgan de forma favorable, y eso solo tú Señor mío lo puedes permitir, brindándome un toque de suerte, para recibir ese aliento que me hace falta.

Considero que desde mi nacimiento no he gozado de mucha suerte, por lo que acudo ante ti, humilde y con toda mi fe, para que eso cambie, te pido que atiendas y cumplas lo que en esta oración te solicito.

Se trata de la Coronilla de la Divina Misericordia, una devoción católica que se basa en las apariciones cristológicas de Jesús. | Foto: Getty Images