Oración milagrosa para que una persona sea fiel

Oración para que su pareja le sea fiel

Lo que estoy conjurando (vela o tabaco) es el espíritu vivo, cuerpo, mente, cabeza, pies y manos, pensamiento, juicio y voluntad de (nombre de la persona). Concédeme espíritu del dominio que (nombre de la persona) no pueda estar, ni vivir tranquilo, que no pueda comer, ni dormir, ni beber, ni andar sin el pensamiento puesto en mí que me llamo (nombre propio) hasta que a mis pies venga a parar, rendido de amor, de interés y deseo por verme, desesperado por tenerme, atraído por mí, ofreciéndome el suyo, deseoso, arrepentido y humilde, halagándome con besos y caricias, arrastrándose a mis pies, suplicante y manso, siendo yo su dueña para mí y por mí que me llamo (nombre propio).