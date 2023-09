Oración para agradecer a Dios hoy, miércoles 20 de septiembre

¿Cómo orar en el día?

Por su parte, el escenario digital You Version agrega que si una persona no sabe cómo orar en el día a día, puede considerar los siguientes pasos para comenzar en el camino de la cultura de la religión:

Oración para dar gracias a Dios

Amado Dios, hoy me presento ante ti, no para pedirte algo, sino para darte gracias porque que eres un Dios bueno y bondadoso. Me regalas la vida, me das talentos y virtudes y día tras día llenas mi vida de hermosas bendiciones.