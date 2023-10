Sin embargo, hay veces que las cargas del pasado llegan al presente y se vuelve complejo vivir en el ahora sin quedarse en el ayer. Sea por personas a las que se lastimó o que lastimaron, por momentos, por aquellos que ya no están o por las razones que sea, es necesario dejar ese peso en el tiempo.

Oración para superar el pasado y seguir adelante - Salmo 22

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos?

Te invoco de día, y no respondes, de noche, y no encuentro descanso; y sin embargo, tú eres el Santo, que reinas entre las alabanzas de Israel.

clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados.

Pero yo soy un gusano, no un hombre; la gente me escarnece y el pueblo me desprecia;