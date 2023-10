Oración a San Judas Tadeo para ayudar a bajar de peso

Para algunas personas es muy complicado bajar de peso a pesar del gran empeño y esfuerzo que dedican a la hora de hacer ejercicio, causando elevados niveles de frustración y catalogando esta meta como un imposible. Sin embargo, San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, tiene algunas oraciones las cuales tienen como objetivo disminuir los niveles de grasa en el cuerpo.

El sobrepeso puede acarrear graves problemas de salud, en especial cuando se da por una mala alimentación, por eso se recomienda visitar a un profesional en el área, para que este le indique el paso a seguir con el objetivo de obtener buenos resultados de manera saludable.

No obstante, puede realizar algunas oraciones haciendo uso de la fe, pues San Judas Tadeo, Dios y los ángeles del reino de los cielos, escucharán sus súplicas e intercederán por sus peticiones.

Oración para bajar de peso

“San Judas Tadeo, tú que eres el patrono de las causas difíciles, sé que para ti, no existen imposibles, sé que no hay barreras, ni limitaciones para tu santo poder, por eso acudo a ti en desesperación, ayúdame a bajar de peso en 3 días, tú que conoces todo mi esfuerzo, tú que conoces cuanto he perseverado, permíteme llegar al peso que tanto quieren estos 3 días venideros.

Permíteme llegar a mi gloriosa meta, te imploro de rodillas, posa tus santas manos ante mi causa y vuélvela un posible, conviértelo en una realidad, y permíteme lucir y sentirme tan saludable en estos 3 días venideros, porque habré pedido todo el peso que quiero, porque para ti, nada es imposible.”

“Oh San Judas Tadeo, tú que eres noble y bondadoso, acudo a ti colmada de fe y esperanzas, te pido que me ayudes a adelgazar mi abdomen, de manera que toda la grasa que abunda en él, desaparezca por completo, te pido que lo tonifiques y permitas darle una forma definida, yo que tanto me he esforzado, que he hecho todos los sacrificios posibles.

Te pido que tú seas quien guie me camino, que tu santo poder por las causas imposibles, se pose sobre mi abdomen, eliminando toda grasa presente, permitiendo que mi cuerpo sienta alivio y se sienta saludable, te ruego de rodillas, concédeme esta causa que no es un imposible para ti, permíteme adelgazar con rapidez mi abdomen.”

Oración a los ángeles para tener un peso ideal

“Invoco mediante esta poderosa oración, el poder y la presencia de los ángeles, para que acudan en mi auxilio, para que puedan solventar mi necesidad, porque yo me encomiendo ante ellos y todo su santo poder, Oh ángeles, entidades divinas enviadas por el Señor, pido su intercesión ante mi necesidad, ayúdame a bajar de peso.

Entre el desespero de no ver resultados y las señales que mi cuerpo me envía, necesito que asistan a la brevedad, para que puedan asistirme con su santidad, les imploro llena de fe, no me desamparen, no me dejen solo en este duro camino, permítanme llegar a ese peso que tanto deseo, para sentirme bien conmigo mismo, para sentirme tan saludable y llena de vida.”

Oración a San Isnardo para bajar de peso

“Oh San Isnardo, tú que luchaste durante toda tu vida con la gordura, tú que siempre fuiste tan fiel y tan creyente, que predicabas en cada rincón la palabra del Señor, acudo a ti desesperado, sintiéndome en derrota y sin ánimo alguno, siento que no he podido lograr mis objetivos, te pido que vengas aquí y me ayudes, que puedas concederme el milagro de bajar de peso, tú sabes mi esfuerzo.