Oración para viajar y regresar con salud de un viaje

Oración para viajar y regresar en bendición

Señor, envía tus ángeles a mi alrededor para que me guarden de todo mal que el enemigo quiere enviar para ponerme en peligro. Te pido, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía en este viaje, que me llevas a mi hogar de la misma manera en la que he salido.

¿Por qué orar antes de salir de viaje?

Oración corta para antes de viajar

Padre Celestial, vengo delante de tu presencia para reconocer que te he fallado, y te pido perdón por mis malas actitudes, por las malas respuestas que he dado a algunas personas, o quizá porque en mi corazón he pecado, pero me arrepiento y te pido que limpies mi corazón y me purifiques cada día. Aunque no soy perfecto, sé que tú me amas y que no te alejas de mí. Reconozco que tengo fallas, pero quiero cambiarlas, para que el carácter de Cristo more en mí y pueda manifestar tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón y tu amor.