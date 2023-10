Oración por los abuelos: agradecimiento y protección para esos seres tan queridos

“Oh Padre de amor inquebrantable, mi corazón se dirige a Ti para adorarte una vez más y decirte lo agradecido que me siento por todas tus maravillosas obras en mí. Porque tu presencia y tus maneras de cuidarme están expresadas en la caricia de mis hijos, en la sonrisa de mis padres y de mis hermanos, en la preocupación y ternura de mis abuelos.”

“Gracias por la vida de mis abuelos Señor, porque por medio de sus historias, sus grandes experiencias y su amor tan grande, yo aprendo de ellos. Me siento tan bendecido de tenerlos, de haber compartido con ellos, porque los siento como mis padres mayores. Protégelos querido Dios, son una gran fuente de sabiduría y crecimiento para todas las familias.”

“Padre de misericordia, cubre con tu manto la vida de mis abuelos y la de los abuelos del mundo entero, pues sus miradas están llenas de infinita bondad como la tuya, con las palabras precisas para cada situación y unos labios que comparten cientos de consejos que con prudencia me muestran para que no me equivoque en mi caminar, para hacerme madurar como hombre, como hijo tuyo.”