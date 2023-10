Oración y evangelio del día para pedirle a Dios hoy, martes 3 de octubre

Sumado a lo anterior, el escenario digital Catholic.net consigna que hay claves para orar desde lo más profundo del ser. Uno de esos aportes es el de despertar el recuerdo de Dios, lo que significa que el mundo no gire en función de cada persona, sino que sea en función del creador del cielo y de la tierra.

Sea cual sea el caso, los creyentes buscan tener este momento de conexión espiritual en cualquier momento del día, y varios no siguen un protocolo.

Versículo del día

“Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismos y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación”. 2 Corintios 5:18-19.

Oración del día

El escenario digital Plough comparte la oración del día para pedirle a Dios, pero, antes de darla a conocer, vale la pena comentar que los religiosos dicen que la oración debe hacerse no solo para el bienestar propio, sino que también debe primar el prójimo. En ese sentido, se recomienda pedir por aquellos que no cuentan con un plato de comida, un lugar donde dormir, los animales que viven en el calle, etc.